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Сборная Украины по волейболу узнала соперников в отборе на Олимпиаду-2024

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Турнир стартует 30 сентября

Сборная Украины по волейболу узнала соперников в отборе на Олимпиаду-2024

фото из свободных источников

Новина українською

Сборная Украины по волейболу узнала соперрников в отборе на Олимпиаду-2024.

Всего сыграют 12 мужских сборных команд и 12 женских сборных. Одна из них – Франция, которая попала на Игры на правах хозяина. Остальные пять команд получат место по наивысшему рейтингу на момент завершения группового этапа Лиги наций-2024. И шесть команд определятся по результатам квалификационного раунда.

По результатам жеребьевки мужская сборная Украины сыграет в группе А. Подопечные Угис Крастиньша сыграют против хозяев сборной Бразилии, а также против Германии, Чехии, Катара, Кубы, Ирана и Италии.

Лицензионный олимпийский турнир по волейболу состоится с 30 сентября по 8 октября 2023 года.

Календарь матчей мужской сборной Украины:

1 октября, 02:30 Куба - Украина

2 октября, 02:30 Иран – Украина

3 октября, 23:00 Италия – Украина

5 октября, 02:30 Бразилия – Украина

6 октября, 23:00 Украина – Катар

7 октября, 23:00 Украина – Чехия

8 октября, 23:00 Украина – Германия

Календарь матчей женской сборной Украины:

16 сентября, 14:30 Китай – Украина

17 сентября, 11:00 Сербия – Украина

19 сентября, 08:00 Доминиканская Республика – Украина

20 сентября, 05:00 Нидерланды – Украина

22 сентября, 08:00 Канада – Украина

23 сентября, 05:00 Чехия - Украина

24 сентября, 05:00 Мексика - Украина

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В статье: сборная Украины по волейболу женская сборная Украины по волейболу
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Источник:
Volleyball

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