Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по волейболу узнала соперников в отборе на Олимпиаду-2024
Турнир стартует 30 сентября
фото из свободных источников
Сборная Украины по волейболу узнала соперрников в отборе на Олимпиаду-2024.
Всего сыграют 12 мужских сборных команд и 12 женских сборных. Одна из них – Франция, которая попала на Игры на правах хозяина. Остальные пять команд получат место по наивысшему рейтингу на момент завершения группового этапа Лиги наций-2024. И шесть команд определятся по результатам квалификационного раунда.
По результатам жеребьевки мужская сборная Украины сыграет в группе А. Подопечные Угис Крастиньша сыграют против хозяев сборной Бразилии, а также против Германии, Чехии, Катара, Кубы, Ирана и Италии.
Лицензионный олимпийский турнир по волейболу состоится с 30 сентября по 8 октября 2023 года.
Календарь матчей мужской сборной Украины:
1 октября, 02:30 Куба - Украина
2 октября, 02:30 Иран – Украина
3 октября, 23:00 Италия – Украина
5 октября, 02:30 Бразилия – Украина
6 октября, 23:00 Украина – Катар
7 октября, 23:00 Украина – Чехия
8 октября, 23:00 Украина – Германия
Календарь матчей женской сборной Украины:
16 сентября, 14:30 Китай – Украина
17 сентября, 11:00 Сербия – Украина
19 сентября, 08:00 Доминиканская Республика – Украина
20 сентября, 05:00 Нидерланды – Украина
22 сентября, 08:00 Канада – Украина
23 сентября, 05:00 Чехия - Украина
24 сентября, 05:00 Мексика - Украина
Популярное сейчас
- Со старыми знакомыми. Определились все потенциальные соперники Ворсклы во втором квалификационном раунде ЛК
- Взятый в плен солдат ЧВК Вагнер отказался от обмена и вступил в РДК
- Главный кандидат на замену Йовичевича, новое чудо от Раньери. Главные новости за 11 июня
- Украинский гимнаст Ковтун победил на Кубке мирового вызова
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт