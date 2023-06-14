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Золотая Евролига. Сборная Украины не испытала проблем в матче с Францией
Результаты матча
фото из свободных источников
14 июня женская сборная Украины по волейболу провела свой третий матч группового этапа Золотой Евролиги. Наша команда одержала победу над Францией со счетом 3:1.
Первые две партии украинцы уверенно выиграли, а уже третий сет остался за французами 17:25.
В заключительном отрезке все стало на свои места и Украина просто разгромила Францию.
По итогам пяти туров сборная Украины досрочно обеспечила себе первое место и вышла в финал Золотой Евролиги.
Золотая Евролига по волейболу. Женщины
Группа С. Пятый тур
Украина – Франция
3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:11)
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