Сборная Украины разгромила Бельгию в матче Золотой Евролиги

14 июня мужская сборная Украины по волейболу в групповом матче Золотой Евролиги разгромила Бельгию со счетом 3:0.

Украинцы превосходили соперника по всем игровым показателям и в итоге одержали уверенную победу.

Самым результативным игроком матча стал Василий Тупчий с 15 очками в активе.

Следует отметить, что для нашей сборной эта победа стала пятой без проигранных партий.

В заключительном туре, который состоится 18 июня, украинцы сыграют со сборной Северной Македонии

Золотая Евролига-2023. Групповой этап. Группа В

Украина – Бельгия – 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)