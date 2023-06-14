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Сборная Украины разгромила Бельгию в матче Золотой Евролиги

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Сборная Украины разгромила Бельгию в матче Золотой Евролиги

Новина українською

14 июня мужская сборная Украины по волейболу в групповом матче Золотой Евролиги разгромила Бельгию со счетом 3:0.
Украинцы превосходили соперника по всем игровым показателям и в итоге одержали уверенную победу.

Самым результативным игроком матча стал Василий Тупчий с 15 очками в активе.

Следует отметить, что для нашей сборной эта победа стала пятой без проигранных партий.
В заключительном туре, который состоится 18 июня, украинцы сыграют со сборной Северной Македонии

Золотая Евролига-2023. Групповой этап. Группа В

Украина – Бельгия – 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)

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В статье: сборная Украины по волейболу
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