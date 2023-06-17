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Олег Верняев приглашает молодых спортсменов в свою школу
Бесценный опыт
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр Олег Верняев пригласил всех желающих детей к обучению в его школе. Соответствующее обращение наш спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.
"Спорт – неотъемлемая составляющая нашей жизни. Вы об этом даже можете и не догадываться. Вот, например, когда вы поднимаетесь по лестнице. Это спорт. Или когда несете свой портфель домой. И это тоже спорт. Но, как бы то ни было, спортсмен живет в каждом из нас. Потому что спорт – это стремление быть лучше и достигать большего" – сказал он в своем видео-обращении.
Напомним, что ранее Ангелина Калинина
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