Олег Верняев приглашает молодых спортсменов в свою школу

Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпийских игр Олег Верняев пригласил всех желающих детей к обучению в его школе. Соответствующее обращение наш спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

"Спорт – неотъемлемая составляющая нашей жизни. Вы об этом даже можете и не догадываться. Вот, например, когда вы поднимаетесь по лестнице. Это спорт. Или когда несете свой портфель домой. И это тоже спорт. Но, как бы то ни было, спортсмен живет в каждом из нас. Потому что спорт – это стремление быть лучше и достигать большего" – сказал он в своем видео-обращении.