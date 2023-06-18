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Международная федерация санного спорта продолжила отстранение россиян от соревнований
Четкая и правильная позиция
Международная федерация санного спорта (FIL) оставила в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации.
Об этом сообщается на официальном сайте FIL.
"Конгресс FIL 17 июня 2023 года подтвердил решение Исполнительного совета FIL о санкциях в отношении россии.
Учитывая захватническую войну, которая все еще ведется рф против Украины, предписывается приостановить все права участия спортсменов, тренеров, инструкторов и других официальных лиц Федерации санного спорта россии в санкционированных соревнованиях FIL к дальнейшему сообщению с целью обеспечить безопасные, мирные и честные спортивные соревнования.
Присутствие российских спортсменов, тренеров и других официальных лиц Федерации санного спорта россии во время проведения санкционированных FIL спортивных соревнований несет в себе высокий риск безопасности, миролюбия и целостности этих соревнований и их участников (включая и россиян) и находится под серьезной угрозой.
Этот риск основывается на причинно-следственном непосредственном участии названных лиц в соревнованиях FIL и не может быть заменен менее радикальным мероприятием, поэтому приостановка участия пропорциональна, пока причиной этого являются военные действия в Украине – отстранение будет продолжено" – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее МОК
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