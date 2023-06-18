Международная федерация санного спорта продолжила отстранение россиян от соревнований

Международная федерация санного спорта (FIL) оставила в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации.

Об этом сообщается на официальном сайте FIL.

"Конгресс FIL 17 июня 2023 года подтвердил решение Исполнительного совета FIL о санкциях в отношении россии.

Учитывая захватническую войну, которая все еще ведется рф против Украины, предписывается приостановить все права участия спортсменов, тренеров, инструкторов и других официальных лиц Федерации санного спорта россии в санкционированных соревнованиях FIL к дальнейшему сообщению с целью обеспечить безопасные, мирные и честные спортивные соревнования.

Присутствие российских спортсменов, тренеров и других официальных лиц Федерации санного спорта россии во время проведения санкционированных FIL спортивных соревнований несет в себе высокий риск безопасности, миролюбия и целостности этих соревнований и их участников (включая и россиян) и находится под серьезной угрозой.

Этот риск основывается на причинно-следственном непосредственном участии названных лиц в соревнованиях FIL и не может быть заменен менее радикальным мероприятием, поэтому приостановка участия пропорциональна, пока причиной этого являются военные действия в Украине – отстранение будет продолжено" – говорится в сообщении.