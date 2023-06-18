  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Международная федерация санного спорта продолжила отстранение россиян от соревнований
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Международная федерация санного спорта продолжила отстранение россиян от соревнований

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Четкая и правильная позиция

Международная федерация санного спорта продолжила отстранение россиян от соревнований

UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация санного спорта (FIL) оставила в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации.

Об этом сообщается на официальном сайте FIL.

"Конгресс FIL 17 июня 2023 года подтвердил решение Исполнительного совета FIL о санкциях в отношении россии.

Учитывая захватническую войну, которая все еще ведется рф против Украины, предписывается приостановить все права участия спортсменов, тренеров, инструкторов и других официальных лиц Федерации санного спорта россии в санкционированных соревнованиях FIL к дальнейшему сообщению с целью обеспечить безопасные, мирные и честные спортивные соревнования.

Присутствие российских спортсменов, тренеров и других официальных лиц Федерации санного спорта россии во время проведения санкционированных FIL спортивных соревнований несет в себе высокий риск безопасности, миролюбия и целостности этих соревнований и их участников (включая и россиян) и находится под серьезной угрозой.

Этот риск основывается на причинно-следственном непосредственном участии названных лиц в соревнованиях FIL и не может быть заменен менее радикальным мероприятием, поэтому приостановка участия пропорциональна, пока причиной этого являются военные действия в Украине – отстранение будет продолжено" – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее МОК не могут установить критерии допуска россиян к Олимпиаде.

По теме
yellow-arrow
Украинская гребчиха Ус завоевала серебро на этапе Кубка мира в Словении
yellow-arrow
Олег Верняев приглашает молодых спортсменов в свою школу
yellow-arrow
Федерация фехтования Украины подала жалобу в FIE
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: санный спорт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде