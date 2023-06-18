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Волейбол. Украина сыграет против Северной Македонии в последнем круге группового этапа Золотой Евролиги

Другие виды
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Можно без поражений

Волейбол. Украина сыграет против Северной Македонии в последнем круге группового этапа Золотой Евролиги

Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 июня, мужская сборная Украины по волейболу сыграет заключительный матч группового этапа Золотой Евролиги.

Наша команда, являясь единоличным лидером группы и обеспечив себе участие в Финале четырех, выйдет на поединок против Северной Македонии.

Начало поединка – 21:15 по киевскому времени, транслятор – Суспільне Спорт.

Украина выиграла все 5 матчей группового этапа и безальтернативно возглавила турнирную таблицу еще до матча прошлого тура против Бельгии.

Напомним, что в 2017 году наша команда стала победителем турнира.

Женская сборная Украины в 16:00 сыграет против команды Франции. У девушек похожая на парней ситуация – украинки единолично возглавляют группу С, имея в своем активе 9 очков. Сегодняшний матч ничего не решает, ведь наши спортсменки обеспечили себе право сыграть в Финале четырех.

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В статье: волейбол
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