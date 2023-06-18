Волейбол. Украина сыграет против Северной Македонии в последнем круге группового этапа Золотой Евролиги

Сегодня, 18 июня, мужская сборная Украины по волейболу сыграет заключительный матч группового этапа Золотой Евролиги.

Наша команда, являясь единоличным лидером группы и обеспечив себе участие в Финале четырех, выйдет на поединок против Северной Македонии.

Начало поединка – 21:15 по киевскому времени , транслятор – Суспільне Спорт .

Украина выиграла все 5 матчей группового этапа и безальтернативно возглавила турнирную таблицу еще до матча прошлого тура против Бельгии.

Напомним, что в 2017 году наша команда стала победителем турнира.