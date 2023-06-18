Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волейбол. Украина сыграет против Северной Македонии в последнем круге группового этапа Золотой Евролиги
Можно без поражений
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
Сегодня, 18 июня, мужская сборная Украины по волейболу сыграет заключительный матч группового этапа Золотой Евролиги.
Наша команда, являясь единоличным лидером группы и обеспечив себе участие в Финале четырех, выйдет на поединок против Северной Македонии.
Начало поединка – 21:15 по киевскому времени, транслятор – Суспільне Спорт.
Украина выиграла все 5 матчей группового этапа и безальтернативно возглавила турнирную таблицу еще до матча прошлого тура против Бельгии.
Напомним, что в 2017 году наша команда стала победителем турнира.
Женская сборная Украины в 16:00 сыграет против команды Франции. У девушек похожая на парней ситуация – украинки единолично возглавляют группу С, имея в своем активе 9 очков. Сегодняшний матч ничего не решает, ведь наши спортсменки обеспечили себе право сыграть в Финале четырех.
Популярное сейчас
- План Реброва провалился, Украина - суперталантливая, Павелко в СИЗО
- Баранка: Мои глубокие соболезнования УАФ и ее президенту Андрею Павелко
- Непоколебимый Лунин, ПСЖ на перепутье, матчи отбора на Евро. Главные новости за 17 июня
- "Более 40 тысяч украинских спортсменов выехали за границу", - Гутцайт
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО