Стаховский о Ломаченко: Надо лишить гражданства

Украинский теннисист, солдат Вооруженных сил Украины Сергей Стаховский подверг резкой критике своего соотечественника, боксера Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Его слова цитирует 5 канал:

– Есть ли среди украинских спортсменов те, кто занимает позицию рф или нейтральную? Они поднимают флаг, когда побеждают, гимн раздается – Украине плюс, а то, что они думают это уже...

– Это огромный минус для страны в целом, потому что она показывает разветвление и оно непосредственно начинает задавать вопросы стране: "Ломаченко же у вас ого-го, если он так считает, может быть, не все так, как вы говорите".

У нас как у граждан с моей стороны я всегда говорил, что это полный бойкот. Я никогда не видел ни одного боя Василия Ломаченко. Я никогда не собираюсь их смотреть.

Я очень рад, что у меня есть наградное оружие, при встрече с ним я не буду боксировать, если он начнет там что-нибудь рассказывать. Я уверен, что таких людей нужно лишать гражданства.

Здесь даже без вопросов. Если ты не считаешь эту страну своей, считаешь православную церковь (УПЦ МП - прим) чем-то, что нужно поддерживать. Мы строим, к сожалению, такие радикальные вещи – сейчас они нужны, – сказал он.