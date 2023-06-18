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Сборная Украины выиграла групповой этап Золотой Евролиги по волейболу
Шесть побед подряд!
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
В последнем туре группового этапа Золотой Евролиги по волейболу Украина разгромила Северную Македонию 0:3 (18:25, 24:26, 23:25). Таким образом, наша сборная победила в шестом матче подряд.
В полуфинале сборную будет ожидать матч с хозяевами Финала четырех из Хорватии. Во второй паре встретятся победители других двух групп турнира - Турция и Чехия.
Полуфиналы пройдут в субботу, 24 июня. Финал будет сыгран уже на следующий день, 25-го числа.
Украина побеждала на Золотой Евролиге лишь однажды в 2017.
Золотая Евролига. 6-й тур
Северная Македония - Украина. 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)
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