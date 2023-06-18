Сборная Украины выиграла групповой этап Золотой Евролиги по волейболу

В последнем туре группового этапа Золотой Евролиги по волейболу Украина разгромила Северную Македонию 0:3 (18:25, 24:26, 23:25). Таким образом, наша сборная победила в шестом матче подряд.

В полуфинале сборную будет ожидать матч с хозяевами Финала четырех из Хорватии. Во второй паре встретятся победители других двух групп турнира - Турция и Чехия.

Полуфиналы пройдут в субботу, 24 июня. Финал будет сыгран уже на следующий день, 25-го числа.

Украина побеждала на Золотой Евролиге лишь однажды в 2017.

Золотая Евролига. 6-й тур

Северная Македония - Украина. 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)