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Сборная Украины по волейболу выиграла шестой подряд матч Золотой Евролиги со счетом 3:0

Другие виды
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Шесть побед подряд!

Сборная Украины по волейболу выиграла шестой подряд матч Золотой Евролиги со счетом 3:0

Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В последнем туре группового этапа Золотой Евролиги по волейболу Украина разгромила Северную Македонию 3:0 (25:18, 26:24, 25:23). Эта победа стала для нашей сборной шестой подряд сухой.

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В полуфинале сборную будет ожидать матч с хозяевами Финала четырех из Хорватии. Во второй паре встретятся победители других двух групп турнира - Турция и Чехия.

Полуфиналы пройдут в субботу, 24 июня. Финал будет сыгран уже на следующий день, 25-го числа.

Украина побеждала на Золотой Евролиге лишь однажды - в 2017 году.

Золотая Евролига. 6-й тур
Северная Македония - Украина 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)

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В статье: сборная Украины по волейболу Золотая евролига по волейболу
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