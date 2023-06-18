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Сборная Украины по волейболу выиграла шестой подряд матч Золотой Евролиги со счетом 3:0
Шесть побед подряд!
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
В последнем туре группового этапа Золотой Евролиги по волейболу Украина разгромила Северную Македонию 3:0 (25:18, 26:24, 25:23). Эта победа стала для нашей сборной шестой подряд сухой.
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В полуфинале сборную будет ожидать матч с хозяевами Финала четырех из Хорватии. Во второй паре встретятся победители других двух групп турнира - Турция и Чехия.
Полуфиналы пройдут в субботу, 24 июня. Финал будет сыгран уже на следующий день, 25-го числа.
Украина побеждала на Золотой Евролиге лишь однажды - в 2017 году.
Золотая Евролига. 6-й тур
Северная Македония - Украина 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)
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