Вечерняя программа Европейских игр на 21 июня с участием Украины: Марина Бех-Романчук и эстафеты

20-го июня в Польше стартовали третьи Европейские игры. В тот день розыгрышей наград не было. Не запланированы они также и на 21-е июня. Первые призы найдут своих обладателей 22-я июня.

Вашему вниманию – расписание вечерней программы Европейских игр с участием спортсменов из Украины на 21-е июня:

18:25. Легкая атлетика: Анна Плотицына (бег на 100 м/б)

18:50. Легкая атлетика: Наталья Кроль (бег на 800 м)

19:08. Легкая атлетика: Дмитрий Николайчук (бег на 1500 м)

19:15. Легкая атлетика: Никита Нестеренко (метание диска)

19:26. Легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (тройной скачок)

19:40. Легкая атлетика: Виктория Ткачук (бег на 400 м/б)

20:05. Легкая атлетика: Ростислав Голубович (бег на 400 м/б)

20:30. Легкая атлетика: эстафета 4х100 м, женщины

20:50. Легкая атлетика: эстафета 4х100 м, мужчины