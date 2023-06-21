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Вечерняя программа Европейских игр на 21 июня с участием Украины: Марина Бех-Романчук и эстафеты
В Польше начались престижные соревнования
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
20-го июня в Польше стартовали третьи Европейские игры. В тот день розыгрышей наград не было. Не запланированы они также и на 21-е июня. Первые призы найдут своих обладателей 22-я июня.
Вашему вниманию – расписание вечерней программы Европейских игр с участием спортсменов из Украины на 21-е июня:
18:25. Легкая атлетика: Анна Плотицына (бег на 100 м/б)
18:50. Легкая атлетика: Наталья Кроль (бег на 800 м)
19:08. Легкая атлетика: Дмитрий Николайчук (бег на 1500 м)
19:15. Легкая атлетика: Никита Нестеренко (метание диска)
19:26. Легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (тройной скачок)
19:40. Легкая атлетика: Виктория Ткачук (бег на 400 м/б)
20:05. Легкая атлетика: Ростислав Голубович (бег на 400 м/б)
20:30. Легкая атлетика: эстафета 4х100 м, женщины
20:50. Легкая атлетика: эстафета 4х100 м, мужчины
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