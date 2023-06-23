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Сборная Страны восходящего солнца поражает текущими результатами
Сенсация в Лиге Наций. Япония впервые в истории обыграла Бразилию в волейбол
фото - volleyballworld.com
Пока волейбольная сборная Украины играет матчи Золотой лиги в Европе, более рейтинговые команды соревнуются в мировой Лиге Наций. Проходят матчи уже 7-го тура (формат турнира предусматривает, что каждая сборная сыграет по 12 матчей по круговой системе, после чего идет плей-офф со стадии четвертьфинала).
И в четверг, 22 июня, на турнире произошла огромная сенсация – сборная Японии впервые в истории победила сборную Бразилии.
Поединок оказался удивительно драматичным. Японцы взяли первые два сета, но бразильцы победили в двух последующих. Пятый сет перешел в тайбрейк и в итоге завершился победой азиатской сборной со счетом 18:16.
Главным героем встречи стал Юки Ишикава, выступающий в итальянском клубе «Альянц» из Милана. В течение игры он заработал для своей команды 27 очков, 25 из которых в результате атак. Хорошо постарался и Мияюра Кенто – 24 балла.
До этого Япония проиграла 19 матчей подряд сборной Бразилии, всего четыре раза ей удавалось выиграть одну партию. Теперь история переписана.
Следует заметить, что в этом сезоне Япония поражает своими результатами. Это седьмая победа, позволяющая лидировать в турнирной таблице. Бразилия занимает пятое место. Ближайший преследователь Японии – Словения, которой сборная Украины проиграла на последнем чемпионате мира в четвертьфинале. Самым высоким достижением Японии в разыгрываемой в пятый раз Лиге Наций было пятое место в сезоне 2022-го года.
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