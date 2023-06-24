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Волейбол. Сегодня Украина сыграет в полуфинале Золотой Евролиги 2023

Другие виды
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Пожелаем нашим ребятам удачи

Волейбол. Сегодня Украина сыграет в полуфинале Золотой Евролиги 2023

Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 июня, мужская сборная Украины по волейболу сыграет полуфинальный матч Золотой Евролиги 2023. Соперниками наших ребят станет команда Хорватии.

Игра начнется в 21:00 по киевскому времени в хорватском Задаре.

Напомним, что украинцы безальтернативно выиграли свою группу, ни разу не проиграв. Хорваты попали в полуфинал на правах хозяев соревнований.

За всю историю проведения Золотой Евролиги сборная Украины побеждала только однажды – в 2017 году. Хорваты в 2022 году в матче за третье место победили именно нашу команду, что и стало их наибольшим достижением.

Во втором полуфинале в 18:00 по Киеву сыграют команды Турции и Чехии.

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В статье: сборная Украины по волейболу Золотая евролига по волейболу
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