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Украинские каратисты выиграли медальный зачет Европейских игр 2023

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Гордость нации

Украинские каратисты выиграли медальный зачет Европейских игр 2023

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские каратисты выиграли медальный зачет Европейских игр 2023, проходящих в эти дни в Польше.

Наши спортсмены по итогам двух соревновательных дней сумели завоевать четыре награды.

Золотыми призерами стали Андрей Заплитный и Анджелика Терлюга, серебро завоевала Анита Серегина, а бронза в активе Никиты Филиппова.

На втором месте в командном зачете идут Азербайджан (2+0+1) и Испания (2+0+1), а ТОП-3 замыкает Германия (2+0+0).

Напомним, что после двух соревновательных дней Украина занимает 4-е место в командном зачете.

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В статье: каратэ Европейские игры
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