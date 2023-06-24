Украинские каратисты выиграли медальный зачет Европейских игр 2023, проходящих в эти дни в Польше.

Наши спортсмены по итогам двух соревновательных дней сумели завоевать четыре награды.

Золотыми призерами стали Андрей Заплитный и Анджелика Терлюга, серебро завоевала Анита Серегина, а бронза в активе Никиты Филиппова.

На втором месте в командном зачете идут Азербайджан (2+0+1) и Испания (2+0+1), а ТОП-3 замыкает Германия (2+0+0).