Лучница Павлова побила рекорд Украины, который держался 27 лет

Украинская лучница Анастасия Павлова установила два рекорда на Европейских играх 2023, проходящих в эти дни в Польше.

Наша спортсменка успешно прошла квалификацию соревнований и набрала по ее итогам 681 очко.

До сегодняшнего дня национальный рекорд Украины составил 673 очка и принадлежал Лине Павлук и Лине Герасименко, установившим его в далеком 1996 году на Олимпиаде в Атланте.

Также украинка совместно с представительницей Британии Гейли Пенни установили новый рекорд Европейских игр. До этого лучшим показателем были 666 очков в 2019 году.