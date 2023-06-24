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Лучница Павлова побила рекорд Украины, который держался 27 лет
Исторический день
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская лучница Анастасия Павлова установила два рекорда на Европейских играх 2023, проходящих в эти дни в Польше.
Наша спортсменка успешно прошла квалификацию соревнований и набрала по ее итогам 681 очко.
До сегодняшнего дня национальный рекорд Украины составил 673 очка и принадлежал Лине Павлук и Лине Герасименко, установившим его в далеком 1996 году на Олимпиаде в Атланте.
Также украинка совместно с представительницей Британии Гейли Пенни установили новый рекорд Европейских игр. До этого лучшим показателем были 666 очков в 2019 году.
Напомним, что ранее Людмила Лузан
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