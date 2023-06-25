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Волейбол. Сегодня женская сборная Украины сыграет в полуфинале Золотой Евролиги

Другие виды
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Девушкам будет не просто

Волейбол. Сегодня женская сборная Украины сыграет в полуфинале Золотой Евролиги

Фото: cev.eu

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 июня, женская сборная Украины по волейболу сыграет в полуфинале Золотой Евролиги 2023.

На групповой стадии наша команда дважды победила сборную Венгрии и однажды Францию. В заключительном туре девушки уступили представительницам Les Grands со счетом 3-1, однако это не помешало украинкам безальтернативно выиграть свою группу.

В полуфинале девушки из Украины сыграют против представительниц Чехии. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. В отличие от мужчин, женщины будут играть еще и ответный матч. Он запланирован на 28 июня.

Отметим, что женская сборная Украины всего раз побеждала в Золотой Евролиге. Произошло это в далеком 2017 году.

Напомним, ранее мужская сборная Украины вышла в финале Евролиги.

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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