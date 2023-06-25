Волейбол. Сегодня женская сборная Украины сыграет в полуфинале Золотой Евролиги

Сегодня, 25 июня, женская сборная Украины по волейболу сыграет в полуфинале Золотой Евролиги 2023.

На групповой стадии наша команда дважды победила сборную Венгрии и однажды Францию. В заключительном туре девушки уступили представительницам Les Grands со счетом 3-1, однако это не помешало украинкам безальтернативно выиграть свою группу.

В полуфинале девушки из Украины сыграют против представительниц Чехии. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. В отличие от мужчин, женщины будут играть еще и ответный матч. Он запланирован на 28 июня.

Отметим, что женская сборная Украины всего раз побеждала в Золотой Евролиге. Произошло это в далеком 2017 году.