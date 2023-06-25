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Волейбол. Сегодня мужская сборная Украины сыграет в финале Золотой Евролиги, анонс матча
Болеем за ребят
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 июня, мужская сборная Украины по волейболу сыграет финальный матч Золотой Евролиги 2023.
После уверенной
Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
На сегодняшний день украинцы занимают 14 место в мировом рейтинге, а турки – на две позиции выше. Однако команды разделяют всего 5 очков, поэтому в случае победы наша команда сумеет обойти своих принципиальных конкурентов.
Напомним, что украинцы безальтернативно выиграли свою группу, ни разу не проиграв. За всю историю проведения Золотой Евролиги сборная Украины побеждала только однажды – в 2017 году.
В матче за третье место сыграют сборные Хорватии и Чехии. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.
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