Волейбол. Сегодня мужская сборная Украины сыграет в финале Золотой Евролиги, анонс матча

Сегодня, 25 июня, мужская сборная Украины по волейболу сыграет финальный матч Золотой Евролиги 2023.

После уверенной победы над сборной Хорватии в полуфинале турнира подопечные Угиса Крастиньша попытаются вырвать главный трофей у команды Турции.

Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

На сегодняшний день украинцы занимают 14 место в мировом рейтинге, а турки – на две позиции выше. Однако команды разделяют всего 5 очков, поэтому в случае победы наша команда сумеет обойти своих принципиальных конкурентов.

Напомним, что украинцы безальтернативно выиграли свою группу, ни разу не проиграв. За всю историю проведения Золотой Евролиги сборная Украины побеждала только однажды – в 2017 году.