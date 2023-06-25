Лузан: Я собрала свою силу и волю в кулак, отдала все на эти 500 метров

Украинская спортсменка, двукратная чемпионка и серебряный призер Европейских игр 2023 в гребле каноэ Людмила Лузан прокомментировала свое выступление в последней гонке турнира. Ее слова цитирует АСЖУ:

− Людмила, поздравляем вас с третьей медалью Европейских игр, второй – золотой. Для того чтобы не откладывать дело далеко, вы стартовали так мощно, что на 250 метрах дистанции уже имели полкорпуса преимущества. Таков был замысел – мощный старт и финиш?

− Да, мощный старт был в плане: делала свою работу, не обращала внимания на соперников, просто ехала. Добралась до отметки в 200 метров и поняла, что нужно делать хороший финиш. Все сделала, как планировала. С большим удовольствием становилась на старт, знала, что это крайняя моя гонка здесь. Хотелось получить удовольствие от этой гонки, радость, сделать праздник.

− Вчера мы с Вами говорили о том, что после двух предыдущих гонок была усталость. Как вы смогли преодолеть ее?

− Пришлось. На самом деле сил очень мало осталось, потому что все заезды мощные, невозможно расслабиться. Я собрала свою силу и волю в кулак, отдала все на эти 500 метров – сказала она.