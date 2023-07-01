Украинские дзюдоисты провалились на старте Европейских игр

Сборная Украины по дзюдо завершила свое выступление на Европейских играх 2023. Наша команда в 1/32 финала проиграла сборной Венгрии.

Счет встречи 4-1 в пользу наших соперников.

В первом матче Владислав Казимиров проиграл со счетом 1-11, во втором Юлия Гребеножко уступила со счетом 1-10. Артем Бубыр также с баранкой в активе проиграл 0-10. Надежду на спасение подарила победившая 10-0 Елизавета Литвиненко, но в следующем матче остаток надежды окончательно растерял Евгений Балиевский (2-10).

Дарья Билодид на татами не вышла, поскольку ее выступление не имело никакого смысла.

Отметим, что на Европейских играх в программе дзюдо соперничают только команды в миксте. Одиночных выступлений нет.