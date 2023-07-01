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Украинские дзюдоисты провалились на старте Европейских игр
К сожалению разгромное поражение
pkrv.dp.gov.ua
Сборная Украины по дзюдо завершила свое выступление на Европейских играх 2023. Наша команда в 1/32 финала проиграла сборной Венгрии.
Счет встречи 4-1 в пользу наших соперников.
В первом матче Владислав Казимиров проиграл со счетом 1-11, во втором Юлия Гребеножко уступила со счетом 1-10. Артем Бубыр также с баранкой в активе проиграл 0-10. Надежду на спасение подарила победившая 10-0 Елизавета Литвиненко, но в следующем матче остаток надежды окончательно растерял Евгений Балиевский (2-10).
Дарья Билодид на татами не вышла, поскольку ее выступление не имело никакого смысла.
Отметим, что на Европейских играх в программе дзюдо соперничают только команды в миксте. Одиночных выступлений нет.
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