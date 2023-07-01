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Европейские игры 2023. Украинские стрелки проиграли бронзовый финал

Другие виды
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Очень досадно

Европейские игры 2023. Украинские стрелки проиграли бронзовый финал

НОК України

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 июля, на Европейских играх комплект медалей разыграли команды стрелков со скоростного пистолета, дистанция 25 метров.

В первой квалификации украинские спортсмены показали лучший результат, а вот во второй – заняли только третье место, чем обеспечили себе право в финале бороться за бронзовые награды.

В матче за ТОП 3 соперниками Павла Коростылева, Максима Городинца и Дениса Кушнирова стала команда Италии.

Поединок завершился победой "сквадры адзуры" со счетом 16-4.

В решающем поединке за золото встретятся между собой команды Франции и Чехии.

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В статье: Европейские игры
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