НОК определил лучших спортсменов Украины в июне

Национальный олимпийский комитет Украины определил лучших спортсменов июня. Ими стали Людмила Лузан и Кирилл Болюх.

Людмила – двукратная чемпионка и серебряный призер третьих Европейских игр в гребле на байдарках и каноэ (каноэ двойка 500 м; каноэ одиночка 500 мш. и 200 м).

Лучшим тренером июня 2023 года признан Николай Мацапур – личный тренер Людмилы Лузан.

Кирилл Болюх – двукратный чемпион третьих Европейских игр по прыжкам в воду (синхронные прыжки с вышки 10 м и синхронные прыжки смешанных пар с вышки 10 м).

По традиции лауреаты спортивного месяца будут награждены денежными премиями, эксклюзивными статуэтками и памятными плакетками.