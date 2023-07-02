Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НОК определил лучших спортсменов Украины в июне
Заслуженные награды
фото - Getty Images
Национальный олимпийский комитет Украины определил лучших спортсменов июня. Ими стали Людмила Лузан и Кирилл Болюх.
Людмила – двукратная чемпионка и серебряный призер третьих Европейских игр в гребле на байдарках и каноэ (каноэ двойка 500 м; каноэ одиночка 500 мш. и 200 м).
Лучшим тренером июня 2023 года признан Николай Мацапур – личный тренер Людмилы Лузан.
Кирилл Болюх – двукратный чемпион третьих Европейских игр по прыжкам в воду (синхронные прыжки с вышки 10 м и синхронные прыжки смешанных пар с вышки 10 м).
По традиции лауреаты спортивного месяца будут награждены денежными премиями, эксклюзивными статуэтками и памятными плакетками.
Напомним, что перед завершающим днем Европейских игр наша команда
Популярное сейчас
- Франция U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 02.07.2023
- Черноморец обыграл земляков в контрольном матче
- Евро-2023 U-21. Грузия - Израиль 3:4 пен. (0:0). Волшебный год молодых израильтян
- Украина держится в топ-3 рейтинга стран Европейских игр. Медальный зачет после 1 июля
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО