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НОК определил лучших спортсменов Украины в июне

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НОК определил лучших спортсменов Украины в июне

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Национальный олимпийский комитет Украины определил лучших спортсменов июня. Ими стали Людмила Лузан и Кирилл Болюх.

Людмила – двукратная чемпионка и серебряный призер третьих Европейских игр в гребле на байдарках и каноэ (каноэ двойка 500 м; каноэ одиночка 500 мш. и 200 м).

Лучшим тренером июня 2023 года признан Николай Мацапур – личный тренер Людмилы Лузан.

Кирилл Болюх – двукратный чемпион третьих Европейских игр по прыжкам в воду (синхронные прыжки с вышки 10 м и синхронные прыжки смешанных пар с вышки 10 м).

По традиции лауреаты спортивного месяца будут награждены денежными премиями, эксклюзивными статуэтками и памятными плакетками.

Напомним, что перед завершающим днем Европейских игр наша команда идет третьей в медальном зачете.

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В статье: Людмила Лузан НОК Украины Кирилл Болюх
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