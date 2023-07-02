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Харлан поделилась лучшими моментами из Европейских игр. Фото
Украинка стала чемпионкой
Фото: twitter.com
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в последний день Европейских игр 2023, завершающихся сегодня, 2 июля в Польше решила вспомнить самые яркие моменты соревнований. Ольга стала чемпионкой в личном разряде. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что перед последним днем Европейских игр Украина
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