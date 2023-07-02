Харлан поделилась лучшими моментами из Европейских игр. Фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в последний день Европейских игр 2023, завершающихся сегодня, 2 июля в Польше решила вспомнить самые яркие моменты соревнований. Ольга стала чемпионкой в личном разряде. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что перед последним днем Европейских игр Украина идет третьей в командном зачете.