У россии отобрали право проведения женского чемпионата Европы по гандболу

Чемпионат Европы по гандболу 2026-го года среди женщин не будет проведен в россии. Европейская федерация гандбола перенесет турнир в другую страну.

На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов.

Напомним, что россия получила право провести женский чемпионат Европы-2026 в ноябре 2021 года.