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У россии отобрали право проведения женского чемпионата Европы по гандболу
Европейская федерация гандбола перенесет соревнования в другую страну
Чемпионат Европы по гандболу 2026-го года среди женщин не будет проведен в россии. Европейская федерация гандбола перенесет турнир в другую страну.
На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов.
Напомним, что россия получила право провести женский чемпионат Европы-2026 в ноябре 2021 года.
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