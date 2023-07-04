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У россии отобрали право проведения женского чемпионата Европы по гандболу

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Европейская федерация гандбола перенесет соревнования в другую страну

У россии отобрали право проведения женского чемпионата Европы по гандболу

Новина українською

Чемпионат Европы по гандболу 2026-го года среди женщин не будет проведен в россии. Европейская федерация гандбола перенесет турнир в другую страну.

На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов.

Напомним, что россия получила право провести женский чемпионат Европы-2026 в ноябре 2021 года.

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В статье: гандбол
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