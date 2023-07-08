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Гутцайт: Украина добилась отстранения российских и белорусских спортсменов от самых престижных соревнований

Другие виды
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Гутцайт: Украина добилась отстранения российских и белорусских спортсменов от самых престижных соревнований

https://www.pravda.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины председатель НОК Вадим Гутцайт подвел итоги деятельности своего министерства за 500 дней войны. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"500 дней решительности украинского спорта.

Мы выстояли перед агрессией россии и продолжаем побеждать, ведь украинцы – нация победителей.

За 500 дней сопротивления украинские спортсмены получили более 5 тысяч медалей, среди которых более 2 тысяч – золотые. Четыре золотые медали каждый день.

Мы крепко держим сине-желтое знамя и гордо поем украинский гимн на самых высоких пьедесталах.

Наши спортсмены заняли третье место на Европейских играх в Польше и завоевали лицензии на Олимпиаду-2024. Наши шахматисты торжествовали на Всемирной шахматной олимпиаде в Индии и Дефлимпиаде в Бразилии.

Мировые игры в США также показали, что мы в тройке сильнейших. Отдельная гордость за наших паралимпийцев, ставших вторым в мире на Паралимпиаде в Китае.

Мы восстанавливаем Олимпийскую справедливость.

Украина добилась отстранения российских и белорусских спортсменов от самых престижных соревнований. Более 20 международных спортивных федераций устранили представителей стран-агрессоров, пока идет война.

Мы развиваем массовый спорт и строим здоровую Украину.

В рамках инициированного Президентом Украины социального проекта "Активные парки – локации здоровой Украины" более 2 миллионов украинцев, 70 000 ветеранов и ВПЛ, более 900 тренеров присоединились к спортивным мероприятиям по всей Украине.

Мы решительно идем к победе. Мы – нация победителей. Мы победим" – написал Гутцайт.

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В статье: Вадим Гутцайт
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