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Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх, будут бороться за лицензии на Олимпиаду
Позор всемирного масштаба
Getty Images/Global Images Ukraine
Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх в Ханчжоу. Об этом сообщает Inside the Games.
Общее представительство страны-агрессора и страны-соагрессора составит около 500 тел. Они будут соперничать под нейтральным флагом за лицензии на Олимпиаду 2024, которая в следующем году пройдет во французском Париже.
Медалей по итогам Азиатских игр 2023 россияне и белорусы не получат. Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября.
Напомним, ранее Гутцайт
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