  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинская каноэ-двойка Яцюк и Романчук – бронзовые призеры чемпионата мира U-23
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская каноэ-двойка Яцюк и Романчук – бронзовые призеры чемпионата мира U-23

Другие виды
Обновлено
(2 голосов)

Молодцы, ребята

Украинская каноэ-двойка Яцюк и Романчук – бронзовые призеры чемпионата мира U-23

ФКУ

UA-Футбол
Новина українською

Украинские коноисты Александр Яцюк и Ксения Романчук стали бронзовыми призерами чемпионата мира U-23. Наши спортсмены замкнули ТОП-3 в дисциплине 5000 метров в каноэ-двойке (смешанная пара).

Медальное время украинского дуэта – 25:26,00 минут.

Победу праздновали представители Польши (25.03.16), а серебро у каноистов из Венгрии (25.11.49).

Ранее золотые медали мирового первенства среди юниоров уже брали Ярослав Верблюд и Виталий Престай (каноэ-двойка 1000 метров), а среди молодежи серебро в свой актив занесли Артем Четвертак и Павел Борсук (каноэ-двойка 1000 метров).

По теме
yellow-arrow
Волейбол. Сегодня женская сборная Украины может выиграть Золотую Евролигу 2023
yellow-arrow
Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх, будут бороться за лицензии на Олимпиаду
yellow-arrow
Украинские фехтовальщики пропустят матчи чемпионата мира, где будут представлены россияне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: гребля на байдарках и каноэ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде