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Украинская каноэ-двойка Яцюк и Романчук – бронзовые призеры чемпионата мира U-23
Молодцы, ребята
ФКУ
Украинские коноисты Александр Яцюк и Ксения Романчук стали бронзовыми призерами чемпионата мира U-23. Наши спортсмены замкнули ТОП-3 в дисциплине 5000 метров в каноэ-двойке (смешанная пара).
Медальное время украинского дуэта – 25:26,00 минут.
Победу праздновали представители Польши (25.03.16), а серебро у каноистов из Венгрии (25.11.49).
Ранее золотые медали мирового первенства среди юниоров уже брали Ярослав Верблюд и Виталий Престай (каноэ-двойка 1000 метров), а среди молодежи серебро в свой актив занесли Артем Четвертак и Павел Борсук (каноэ-двойка 1000 метров).
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