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Волейбол. Сегодня женская сборная Украины может выиграть Золотую Евролигу 2023
Для этого нужно не так и много
Фото: volleyball.ua
Сегодня, 9 июля, в шведском Лунде на арене Sparbanken Skane состоится второй финальный матч Золотой Евролиги 2023.
Женская сборная Украины в гостях сыграет против местных спортсменок. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
Первый поединок между сборными закончился уверенной победой нашей команды со счетом 3-0, так что для завоевания титула украинкам нужно сегодня выиграть хотя бы один сет.
Подопечные Ивана Петкова могут во второй раз принести победу Украине на этом турнире. В 2017 году наши девушки уже становились чемпионками соревнований.
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