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Волейбол. Сегодня женская сборная Украины может выиграть Золотую Евролигу 2023

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Для этого нужно не так и много

Волейбол. Сегодня женская сборная Украины может выиграть Золотую Евролигу 2023

Фото: volleyball.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 июля, в шведском Лунде на арене Sparbanken Skane состоится второй финальный матч Золотой Евролиги 2023.

Женская сборная Украины в гостях сыграет против местных спортсменок. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

Первый поединок между сборными закончился уверенной победой нашей команды со счетом 3-0, так что для завоевания титула украинкам нужно сегодня выиграть хотя бы один сет.

Подопечные Ивана Петкова могут во второй раз принести победу Украине на этом турнире. В 2017 году наши девушки уже становились чемпионками соревнований.

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В статье: Золотая евролига по волейболу женская сборная Украины по волейболу
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