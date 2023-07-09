Волейбол. Сегодня женская сборная Украины может выиграть Золотую Евролигу 2023

Сегодня, 9 июля, в шведском Лунде на арене Sparbanken Skane состоится второй финальный матч Золотой Евролиги 2023.

Женская сборная Украины в гостях сыграет против местных спортсменок. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

Первый поединок между сборными закончился уверенной победой нашей команды со счетом 3-0, так что для завоевания титула украинкам нужно сегодня выиграть хотя бы один сет.

Подопечные Ивана Петкова могут во второй раз принести победу Украине на этом турнире. В 2017 году наши девушки уже становились чемпионками соревнований.