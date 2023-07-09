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Гутцайт: У меня была задача от президента – сохранить спорт

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Гутцайт: У меня была задача от президента – сохранить спорт

Фото: Вадим Гутцайт

UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подвел итоги деятельности своего ведомства после 500 дней полномасштабной войны.

"Я хочу поблагодарить ВСУ за то, что они защищают нашу страну. Те, кто защищает страну, дают нам возможность с первого дня тренироваться, выступать и вообще мечтать о победах, мечтать о том, чтобы мы были на Олимпийских играх. Сейчас на Европейских играх в Польше мы завоевали лучший результат за годы независимости. 21 золотую медаль выиграли наши спортсмены, всего 41 медаль. В общем зачете мы были тремя.

Очень приятно, что во время полномасштабной войны от президента Украины я имел задачу сохранить спорт. Спасибо нашим тренерам, спортсменам, всем международным партнерам, потому что с первого дня войны практически все наши спортсмены находились за границей. Многие были в Харькове, Запорожской области, Херсонской области. Они ехали за границу, тренировались там, потому что уже некуда было возвращаться" – сказал он в эфире Единого марафона новостей.

Напомним, ранее Гутцайт рассказал, что ему удалось добиться отстранения россиян и белорусов от престижных международных соревнований.

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В статье: Вадим Гутцайт
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