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Чемпионы по регби. Мужская и женская сборные Украины завоевали золото
Женщины победили в финале, мужчины завладели золотом досрочно
Фото: федерація регбі України
Национальная женская сборная Украины стала чемпионом Европы 2023 года по регби-7 дивизиона Trophy. В финале они обыграли сборную Турции со счетом 14:7 и завоевали золотые медали.
Мужская сборная Украины досрочно стала обладателем золота Menꞌs 7s Trophy Series 2023. Благодаря победе над Швецией в полуфинале со счетом 19:14, они стали недосягаемыми по очкам для конкурентов в гонке за золотыми наградами.
Мужская сборная сыграет с латвийцами. Начало матча завтра в 19.30.
В 2024 украинские сборные будут представлены в элитном дивизионе Championship.
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