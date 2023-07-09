Чемпионы по регби. Мужская и женская сборные Украины завоевали золото

Национальная женская сборная Украины стала чемпионом Европы 2023 года по регби-7 дивизиона Trophy. В финале они обыграли сборную Турции со счетом 14:7 и завоевали золотые медали.

Мужская сборная Украины досрочно стала обладателем золота Menꞌs 7s Trophy Series 2023. Благодаря победе над Швецией в полуфинале со счетом 19:14, они стали недосягаемыми по очкам для конкурентов в гонке за золотыми наградами.

Мужская сборная сыграет с латвийцами. Начало матча завтра в 19.30.

В 2024 украинские сборные будут представлены в элитном дивизионе Championship.