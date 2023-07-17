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В боях против оккупантов погиб президент Федерации регби Черниговской области Алексей Дяговец
Также он был капитаном регбийной команды
Фото: media-www.npu.gov.ua
15 июля на одном из направлений, где происходят боевые действия, погиб президент Федерации регби Черниговской области Алексей Дяговец.
В мирное время он был капитаном регбийной команды "Камелот" из Чернигова.
Алексей с января 2023 года защищал Украину в рядах ВСУ.
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