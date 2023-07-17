В боях против оккупантов погиб президент Федерации регби Черниговской области Алексей Дяговец

15 июля на одном из направлений, где происходят боевые действия, погиб президент Федерации регби Черниговской области Алексей Дяговец.

В мирное время он был капитаном регбийной команды "Камелот" из Чернигова.

Алексей с января 2023 года защищал Украину в рядах ВСУ.