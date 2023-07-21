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Сборная Украины по артистическому плаванию добыла бронзу на ЧМ-2023

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Сборная Украины по артистическому плаванию добыла бронзу на ЧМ-2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины по артистическому плаванию добыла бронзу на ЧМ-2023.

В японском городе Фукуоке в произвольной программе Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко набрали 256,2415 балла. Первое место заняли представител Китая, а второе место у японок.

Произвольная программа, команды

1. Китай – 329,1687

2. Япония – 317,8085

3. Украина – 256,2415

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В статье: сборная Украины по артистическому плаваниюму
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Источник:
Sport.ua

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