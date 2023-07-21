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Сборная Украины по артистическому плаванию добыла бронзу на ЧМ-2023
Отличный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по артистическому плаванию добыла бронзу на ЧМ-2023.
В японском городе Фукуоке в произвольной программе Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко набрали 256,2415 балла. Первое место заняли представител Китая, а второе место у японок.
Произвольная программа, команды
1. Китай – 329,1687
2. Япония – 317,8085
3. Украина – 256,2415
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