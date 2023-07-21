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Матей Мохорич одержал победу в 19-м этапе Тур де Франс

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Доли секунды позволили спортсмену вырвать победу

Матей Мохорич одержал победу в 19-м этапе Тур де Франс

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Cловенский гонщик Матей Мохорич из команды Bahrain – Victorious стал победителем 19-го этапа веломногодневки "Тур де Франс", в финишном спурте не позволив датчанину Касперу Асгрину из команды Soudal — Quick Step выиграть второй этап подряд.

Общий зачёт уверенно возглавляет датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

Велошоссе. «Тур де Франс». 19-й этап. Муаран-ан-Монтань – Полиньи, 172,8 км

1. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious) – 3:31.02

2. Каспер Асгрин (Дания, Soudal – Quick Step) – то же время

3. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – отставание 0.04

4. Йеспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) +0.39

5. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – то же отставание

6. Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma) – то же отставание

Общий зачёт после 19 этапов

1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 75:49.24.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – отставание 7.35.

3. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) +10.45.

4. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) +12.01.

5. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) +12.19.

6. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain — Victorious) +12.50.

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