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ЧЕ-2023. Сборная Украины по волейболу вырвала победу у Латвии в матче группового этапа

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Невероятная победа

ЧЕ-2023. Сборная Украины по волейболу вырвала победу у Латвии в матче группового этапа

фото из свободных источников

Новина українською

Молодежная сборная Украины по волейболу вырвала победу во втором групповом этапе отбора на чемпионат Европы U-22. Нашей команде противостояла национальная команда Латвии.

Первые две партии подопечные Андрея Левченко проиграли, но после небольшой паузы сумели собраться и сделать камбек.

Чемпионат Европы 2024 года. U-22. Группа С

Украина U-22 – Латвия U-22 3:2 (20:25, 20:25, 25:23, 25:22, 15:13)

Для сборной Украины эта победа стала второй на турнире, благодаря которой наша команда вышла на второе место в группе. Первое место с 6 очками в активе занимает Чехия.

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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