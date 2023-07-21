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Женская сборная Украины U-22 одолела Данию в матче отборе на Евро-2024
Отличный матч в исполнении украинок
В Португалии стартовали матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года по волейболу среди женских команд до 22 лет.
В стартовом поединке сборная Украины сыграла с командой Дании.
Первая партия далась украинкам легко, но после они расслабились и отдали вторую соперницам. Далее команды обменялись победами в сетах и матч перешел на тай-брейк, где сильнее оказались украинки.
Отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года. U-22. Женщины. Группа А.
Украины U-22 – Дания U-22 3:2 (25:18, 26:28, 25:20, 18:25, 15:11)
Завтра в субботу 22 июля пройдут еще два матча: Украина – Ирландия, Дания – Португалия.
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