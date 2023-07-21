  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Женская сборная Украины U-22 одолела Данию в матче отборе на Евро-2024
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины U-22 одолела Данию в матче отборе на Евро-2024

Другие виды
(1 голосов)

Отличный матч в исполнении украинок

Женская сборная Украины U-22 одолела Данию в матче отборе на Евро-2024

Новина українською

В Португалии стартовали матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года по волейболу среди женских команд до 22 лет.

В стартовом поединке сборная Украины сыграла с командой Дании.

Первая партия далась украинкам легко, но после они расслабились и отдали вторую соперницам. Далее команды обменялись победами в сетах и матч перешел на тай-брейк, где сильнее оказались украинки.

Отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года. U-22. Женщины. Группа А.

Украины U-22 – Дания U-22 3:2 (25:18, 26:28, 25:20, 18:25, 15:11)

Завтра в субботу 22 июля пройдут еще два матча: Украина – Ирландия, Дания – Португалия.

По теме
yellow-arrow
ЧЕ-2023. Сборная Украины по волейболу вырвала победу у Латвии в матче группового этапа
yellow-arrow
Матей Мохорич одержал победу в 19-м этапе Тур де Франс
yellow-arrow
Сборная Украины по артистическому плаванию добыла бронзу на ЧМ-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная Украины по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде