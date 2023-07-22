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Волейбол. Сегодня сборная Украины U-22 разыграет путевку на Евро 2024
Пожелаем ребятам удачи
Збірна України з волейболу U22 / cev.eu
Сегодня, 22 июля, сборная Украины по волейболу U-22 сыграет решающий матч квалификации на Евро 2024.
За право выступить на континентальном первенстве в следующем году наша команда сразится со сборной Чехии. Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.
Напомним, что в предыдущих двух матчах Группы С наши ребята одолели сверстников из Турции (3-1) и Латвии (3-2).
В своем активе у украинцев есть 5 очков, в то время как их сегодняшние соперники имеют 6 зачетных пунктов.
Напомним, что ранее Украина
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