Волейбол. Сегодня сборная Украины U-22 разыграет путевку на Евро 2024

Сегодня, 22 июля, сборная Украины по волейболу U-22 сыграет решающий матч квалификации на Евро 2024.

За право выступить на континентальном первенстве в следующем году наша команда сразится со сборной Чехии. Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, что в предыдущих двух матчах Группы С наши ребята одолели сверстников из Турции (3-1) и Латвии (3-2).

В своем активе у украинцев есть 5 очков, в то время как их сегодняшние соперники имеют 6 зачетных пунктов.