Федерация фехтования Украины: Мы продолжаем искать варианты, чтобы наши спортсмены продолжали соревноваться

Федерация фехтования Украины прокомментировала отмегу участия украинских шпажисток в личной программе на чемпионате мира в Милане.

"Наши спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, где будут соревноваться российские и белорусские спортсмены в соответствии с приказом Минмолодежьспорта по этому поводу.

При этом мы продолжаем искать варианты, чтобы наши спортсмены продолжали соперничать и до последнего стараемся сохранять их шансы на участие.

Отсутствие спортсмена в заявке делает невозможным участие даже в случае отсутствия российских и белорусских спортсменов" – говорится в сообщении организации.