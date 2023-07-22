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Федерация фехтования Украины: Мы продолжаем искать варианты, чтобы наши спортсмены продолжали соревноваться
Выходит так себе
Фото: Дзеркало тижня
Федерация фехтования Украины прокомментировала отмегу участия украинских шпажисток в личной программе на чемпионате мира в Милане.
"Наши спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, где будут соревноваться российские и белорусские спортсмены в соответствии с приказом Минмолодежьспорта по этому поводу.
При этом мы продолжаем искать варианты, чтобы наши спортсмены продолжали соперничать и до последнего стараемся сохранять их шансы на участие.
Отсутствие спортсмена в заявке делает невозможным участие даже в случае отсутствия российских и белорусских спортсменов" – говорится в сообщении организации.
Напомним, что сегодня сборная Украины по волейболу
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