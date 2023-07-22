  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Федерация фехтования Украины: Мы продолжаем искать варианты, чтобы наши спортсмены продолжали соревноваться
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерация фехтования Украины: Мы продолжаем искать варианты, чтобы наши спортсмены продолжали соревноваться

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Выходит так себе

Федерация фехтования Украины: Мы продолжаем искать варианты, чтобы наши спортсмены продолжали соревноваться

Фото: Дзеркало тижня

UA-Футбол
Новина українською

Федерация фехтования Украины прокомментировала отмегу участия украинских шпажисток в личной программе на чемпионате мира в Милане.

"Наши спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, где будут соревноваться российские и белорусские спортсмены в соответствии с приказом Минмолодежьспорта по этому поводу.

При этом мы продолжаем искать варианты, чтобы наши спортсмены продолжали соперничать и до последнего стараемся сохранять их шансы на участие.

Отсутствие спортсмена в заявке делает невозможным участие даже в случае отсутствия российских и белорусских спортсменов" – говорится в сообщении организации.

Напомним, что сегодня сборная Украины по волейболу будет соревноваться за выход на Евро-2024.

По теме
yellow-arrow
Алексей Середа – в ТОП 6 на чемпионате мира по водным видам спорта
yellow-arrow
Украинские шпажистки не стартовали в личном разряде на чемпионате мира
yellow-arrow
Волейбол. Сегодня сборная Украины U-22 разыграет путевку на Евро 2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по фехтованию
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде