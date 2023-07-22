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Алексей Середа – в ТОП 6 на чемпионате мира по водным видам спорта
Украинец выступил достойно
Олексій Середа, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен Алексей Середа занял 6 место на чемпионате мира по водным видам спорта в дисциплине прыжков с 10-метровой вышки.
По итогам своего выступления наш спортсмен набрал 475,55 балла, что позволило ему замкнуть ТОП 6.
Золото в секторе завоевал представитель Австралии Кассель Россеау (520,85), серебро у китайца Жунь Лианя (512,35), а бронза у его соотечественника Хао Янга (504,00).
Стоит отметить, что Кассель прервал серию из 25 подряд побед представителей Китая в финалах чемпионатов мира, которая длится 4 последних года. Для Середы это повторение наилучшего результата в своей карьере.
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