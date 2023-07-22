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Молодежная сборная Украины проиграла Чехии в решающем матче отбора на Евро-2024. ВИДЕО
Уступили лидерам группы
Фото: Ukrainian Volleyball Federation
Сегодня состоялся решающий поединок отбора на Евро-2024 между молодежными командами Украины и Чехии. "Желто-синие" уступили лидерам группы. Оппоненты опережали нашу сборную в группе на 1 очко. Для получения прямой путевки на турнир команда должна была побеждать.
Теперь украинцам придется ждать результатов матчей в других группах, чтобы определить турнирное положение во всех группах. Две команды с лучшими показателями пройдут на Евро-2024.
Также молодежная женская сборная Украины провела поединок против Ирландии. Украинки уверенно победили оппонентов 3:0 (25:5, 25:12, 25:9). Завтра в 20:00 они начнут решающий поединок в борьбе за путевку в финальный раунд ЧЕ-2024 против хозяек квалификационного турнира — сборной Португалии.
Чемпионат Европы-2024. Квалификация. Группа С. Третий матч
22 июля, суббота
Украина U22 - Чехия U22 - 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 18:25, 18:25)
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