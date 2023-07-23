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Терлюга поделилась урбанистическими фото из сердца Соединенных штатов Америки

Другие виды
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Украинка наслаждается отдыхом

Терлюга поделилась урбанистическими фото из сердца Соединенных штатов Америки

фото - Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Украинская каратистка Анжелика Терлюга поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отдыхает в самом сердце США – Чикаго. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась милым фото с дочерью.

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В статье: Анжелика Терлюга
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