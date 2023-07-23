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Терлюга поделилась урбанистическими фото из сердца Соединенных штатов Америки
Украинка наслаждается отдыхом
фото - Reuters
Украинская каратистка Анжелика Терлюга поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка отдыхает в самом сердце США – Чикаго. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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