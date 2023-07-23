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Леон Маршан побил мировой рекорд Майкла Фелпса в плавании
Рекорд держался с 2008 года
Фото: Getty Images
В японской Фукуоке проходит чемпионат мира-2023. На этом соревновании француз Леон Маршан выиграл заплыв комплексом на 400 метров и побил действующий мировой рекорд.
Рекорд Майкла Фелпса в 400-метровке комплексом оставался самым старым топ результатом -4:03.84 минуты. Американец достиг этого на Олимпиаде-2008 в Пекине. Маршан установил новую отметку в 4:02.50.
21-летний Леон стал трехкратным чемпионом мира и впервые в карьере отстоял титул на уровне мирового первенства.
THIS IS UNBELIEVABLE ????— World Aquatics (@WorldAquatics) July 23, 2023
????????Leon Marchand beat the longest World Record in the books after 21 years!!!@FFNatation #AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/Jkzwmp0xFb
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