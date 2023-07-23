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Леон Маршан побил мировой рекорд Майкла Фелпса в плавании

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Рекорд держался с 2008 года

Леон Маршан побил мировой рекорд Майкла Фелпса в плавании

Фото: Getty Images

Новина українською

В японской Фукуоке проходит чемпионат мира-2023. На этом соревновании француз Леон Маршан выиграл заплыв комплексом на 400 метров и побил действующий мировой рекорд.

Рекорд Майкла Фелпса в 400-метровке комплексом оставался самым старым топ результатом -4:03.84 минуты. Американец достиг этого на Олимпиаде-2008 в Пекине. Маршан установил новую отметку в 4:02.50.

21-летний Леон стал трехкратным чемпионом мира и впервые в карьере отстоял титул на уровне мирового первенства.

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