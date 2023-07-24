Юниорская сборная Украины по пулевой стрельбе добыла 6 медалей на чемпионате мира-2023

Юниорская сборная Украины по пулевой стрельбе получила 6 наград на чемпионате мира-2023 в Чханвоне (Южная Корея).

В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням золотые медали завоевали Маргарита Тарканий и Роман Чадай, а бронзовые – Алина Ткалик и Денис Мартыненко.

В командных турнирах чемпионами стали Роман Чадай, Денис Мартыненко и Кирилл Итулин, серебряными призерками – Маргарита Тарканий, Алина Ткалик и Анастасия Жученко.