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Юниорская сборная Украины по пулевой стрельбе добыла 6 медалей на чемпионате мира-2023
В активе нашей команды есть и золото
Фото: ukrinform.com
Юниорская сборная Украины по пулевой стрельбе получила 6 наград на чемпионате мира-2023 в Чханвоне (Южная Корея).
В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням золотые медали завоевали Маргарита Тарканий и Роман Чадай, а бронзовые – Алина Ткалик и Денис Мартыненко.
В командных турнирах чемпионами стали Роман Чадай, Денис Мартыненко и Кирилл Итулин, серебряными призерками – Маргарита Тарканий, Алина Ткалик и Анастасия Жученко.
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