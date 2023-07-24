  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Юниорская сборная Украины по пулевой стрельбе добыла 6 медалей на чемпионате мира-2023
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юниорская сборная Украины по пулевой стрельбе добыла 6 медалей на чемпионате мира-2023

Другие виды
(1 голосов)

В активе нашей команды есть и золото

Юниорская сборная Украины по пулевой стрельбе добыла 6 медалей на чемпионате мира-2023

Фото: ukrinform.com

Новина українською

Юниорская сборная Украины по пулевой стрельбе получила 6 наград на чемпионате мира-2023 в Чханвоне (Южная Корея).

В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням золотые медали завоевали Маргарита Тарканий и Роман Чадай, а бронзовые – Алина Ткалик и Денис Мартыненко.

В командных турнирах чемпионами стали Роман Чадай, Денис Мартыненко и Кирилл Итулин, серебряными призерками – Маргарита Тарканий, Алина Ткалик и Анастасия Жученко.

По теме
yellow-arrow
Леон Маршан побил мировой рекорд Майкла Фелпса в плавании
yellow-arrow
Терлюга поделилась урбанистическими фото из сердца Соединенных штатов Америки
yellow-arrow
Екатерина Байндль вышла в финал турнира WTA в Будапеште
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде