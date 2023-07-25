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Денис Кесиль не сумел выйти в финал ЧМ-2023 по водным видам спорта
Украинец не сумел показать нужный результат
Фото: instagram.com/denyskesil
Украинский пловец Денис Кесиль не сумел пробиться в финал чемпионата мира 2023 года по водным видам спорта на дистанции 200 метров баттерфляем.
Напомним, что соревнования проходят в японской Фукуоке.
Украинец в полуфинале показал результат 1:59,89. Этого хватило только для 14-го итогового места. Сегодня он выполнил олимпийский норматив.
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Источник:Sport.ua
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