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Денис Кесиль не сумел выйти в финал ЧМ-2023 по водным видам спорта

Другие виды
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Украинец не сумел показать нужный результат

Денис Кесиль не сумел выйти в финал ЧМ-2023 по водным видам спорта

Фото: instagram.com/denyskesil

Новина українською

Украинский пловец Денис Кесиль не сумел пробиться в финал чемпионата мира 2023 года по водным видам спорта на дистанции 200 метров баттерфляем.

Напомним, что соревнования проходят в японской Фукуоке.

Украинец в полуфинале показал результат 1:59,89. Этого хватило только для 14-го итогового места. Сегодня он выполнил олимпийский норматив.

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В статье: Денис Кесиль
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Источник:
Sport.ua

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