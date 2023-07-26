Австралийская пловчиха Молли О'Каллахан установила мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта — 2023 в Фукоке (Япония).

Результат австралийской спортсменки составил 1 минуту 52,85 секунды. Мировой рекорд (1 минута 53,67 секунды) принадлежал итальянской спортсменке Федерике Пеллегрини и держался с 2009 года.

Второй в финальном заплыве на этой дистанции стала австралийка Ариарне Титмус, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 53,01 секунды.

Третье место заняла канадская пловчиха Саммер Макинтош, установившая юниорский мировой рекорд — 1 минута 53,65 секунды.