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О'Каллахан побила мировой рекорд в плавании на 200 м
В плавании вольным стилем ей не было равных
Австралийская пловчиха Молли О'Каллахан установила мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта — 2023 в Фукоке (Япония).
Результат австралийской спортсменки составил 1 минуту 52,85 секунды. Мировой рекорд (1 минута 53,67 секунды) принадлежал итальянской спортсменке Федерике Пеллегрини и держался с 2009 года.
Второй в финальном заплыве на этой дистанции стала австралийка Ариарне Титмус, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 53,01 секунды.
Третье место заняла канадская пловчиха Саммер Макинтош, установившая юниорский мировой рекорд — 1 минута 53,65 секунды.
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