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Николай Котенко добыл серебро на ЕЮОФ

Другие виды
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Вторая медаль для Украины

Николай Котенко добыл серебро на ЕЮОФ

Фото: i.ytimg.com

Новина українською

Украинец Николай Котенко получил серебро в плавании на 200-метровке баттерфляем. Для сборной Украины эта награда стала второй на XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе (Словения).

В финале на коронной дистанции Котенко показал второе время (2.01,13), уступив лишь одному сопернику – Тужеру Берку Эртюрк из Турции (1.58,62).

Воспитанник Андрея Сидорченко второй год подряд сошел на пьедестал ЕЮОФ.

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Источник:
Sport.ua

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