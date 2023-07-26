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Николай Котенко добыл серебро на ЕЮОФ
Вторая медаль для Украины
Фото: i.ytimg.com
Украинец Николай Котенко получил серебро в плавании на 200-метровке баттерфляем. Для сборной Украины эта награда стала второй на XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе (Словения).
В финале на коронной дистанции Котенко показал второе время (2.01,13), уступив лишь одному сопернику – Тужеру Берку Эртюрк из Турции (1.58,62).
Воспитанник Андрея Сидорченко второй год подряд сошел на пьедестал ЕЮОФ.
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Источник:Sport.ua
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