Николай Котенко добыл серебро на ЕЮОФ

Украинец Николай Котенко получил серебро в плавании на 200-метровке баттерфляем. Для сборной Украины эта награда стала второй на XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе (Словения).

В финале на коронной дистанции Котенко показал второе время (2.01,13), уступив лишь одному сопернику – Тужеру Берку Эртюрк из Турции (1.58,62).

Воспитанник Андрея Сидорченко второй год подряд сошел на пьедестал ЕЮОФ.