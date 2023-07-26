  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Определились финалисты женского чемпионата мира-2023 по водным видам спорта
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились финалисты женского чемпионата мира-2023 по водным видам спорта

Другие виды
(1 голосов)

Действующие чемпионы не смогли защитить титул

Определились финалисты женского чемпионата мира-2023 по водным видам спорта

Новина українською

На чемпионате мира–2023 по водным видам спорта завершились полуфинальные матчи и определились финалисты женского турнира по водному поло.

Напомним, что соревнования проходят в Фукуоке (Япония).

Финал

Нидерланды – Испания

Матч за бронзовые медали

Италия – Австралия

Сборная Нидерландов по водному поло в своём полуфинальном матче со счётом 9:8 обыграла команду Италии. Испания же в не менее напряжённой встрече со счётом 12:10 одолела Австралию.

Отметим, что в 2022 году на турнире по водному полу в рамках чемпионата мира в Будапеште (Венгрия) победу одержала женская сборная США.

По теме
yellow-arrow
Василий Иванчук получил разрешение на выезд с Украины для участия в Кубке мира
yellow-arrow
Зеленский ответил на петицию о снятии санкций с Parimatch - поручил Шмыгалю проработать вопрос
yellow-arrow
Николай Котенко добыл серебро на ЕЮОФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде