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Определились финалисты женского чемпионата мира-2023 по водным видам спорта
Действующие чемпионы не смогли защитить титул
На чемпионате мира–2023 по водным видам спорта завершились полуфинальные матчи и определились финалисты женского турнира по водному поло.
Напомним, что соревнования проходят в Фукуоке (Япония).
Финал
Нидерланды – Испания
Матч за бронзовые медали
Италия – Австралия
Сборная Нидерландов по водному поло в своём полуфинальном матче со счётом 9:8 обыграла команду Италии. Испания же в не менее напряжённой встрече со счётом 12:10 одолела Австралию.
Отметим, что в 2022 году на турнире по водному полу в рамках чемпионата мира в Будапеште (Венгрия) победу одержала женская сборная США.
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