Определились финалисты женского чемпионата мира-2023 по водным видам спорта

На чемпионате мира–2023 по водным видам спорта завершились полуфинальные матчи и определились финалисты женского турнира по водному поло.

Напомним, что соревнования проходят в Фукуоке (Япония).

Финал

Нидерланды – Испания

Матч за бронзовые медали

Италия – Австралия

Сборная Нидерландов по водному поло в своём полуфинальном матче со счётом 9:8 обыграла команду Италии. Испания же в не менее напряжённой встрече со счётом 12:10 одолела Австралию.

Отметим, что в 2022 году на турнире по водному полу в рамках чемпионата мира в Будапеште (Венгрия) победу одержала женская сборная США.