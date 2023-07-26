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Василий Иванчук получил разрешение на выезд с Украины для участия в Кубке мира
Участие украинца было под вопросом
фото из свободных источников
Гроссмейстер Василий Иванчук все же покинет Украину для участия в Кубке мира по шахматам.
Напомним, что соревнования проходят в Азербайджане.
Иванчук собирается вылететь в Баку 27 июля.
"Очень ответственное соревнование. Сейчас собираю вещи и постараюсь сыграть как можно лучше".
Напомним, 21 июля Иванчук не получил разрешение на выезд из Украины для участия в Кубке мира.
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Источник:gordonua
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