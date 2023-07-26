  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Василий Иванчук получил разрешение на выезд с Украины для участия в Кубке мира
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василий Иванчук получил разрешение на выезд с Украины для участия в Кубке мира

Другие виды
(1 голосов)

Участие украинца было под вопросом

Василий Иванчук получил разрешение на выезд с Украины для участия в Кубке мира

фото из свободных источников

Новина українською

Гроссмейстер Василий Иванчук все же покинет Украину для участия в Кубке мира по шахматам.

Напомним, что соревнования проходят в Азербайджане.

Иванчук собирается вылететь в Баку 27 июля.

"Очень ответственное соревнование. Сейчас собираю вещи и постараюсь сыграть как можно лучше".

Напомним, 21 июля Иванчук не получил разрешение на выезд из Украины для участия в Кубке мира.

По теме
yellow-arrow
Определились финалисты женского чемпионата мира-2023 по водным видам спорта
yellow-arrow
Зеленский ответил на петицию о снятии санкций с Parimatch - поручил Шмыгалю проработать вопрос
yellow-arrow
Николай Котенко добыл серебро на ЕЮОФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Иванчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gordonua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде