Василий Иванчук получил разрешение на выезд с Украины для участия в Кубке мира

Гроссмейстер Василий Иванчук все же покинет Украину для участия в Кубке мира по шахматам.

Напомним, что соревнования проходят в Азербайджане.

Иванчук собирается вылететь в Баку 27 июля.

"Очень ответственное соревнование. Сейчас собираю вещи и постараюсь сыграть как можно лучше".

Напомним, 21 июля Иванчук не получил разрешение на выезд из Украины для участия в Кубке мира.