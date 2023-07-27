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16-летняя Кристина Опанасенко заняла третье место на ЕЮОФ-2023

Другие виды
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Украинка показала хороший результат

16-летняя Кристина Опанасенко заняла третье место на ЕЮОФ-2023

Фото: sport.ua

Новина українською

Украинская дзюдоистка Кристина Опанасенко добыла бронзу в XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Она заняла третье место в Мариборе по итогам соревнований в весовой категории до 63 кг.

Украинка не смогла одолеть Яне Цветко из Хорватии.

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