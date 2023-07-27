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16-летняя Кристина Опанасенко заняла третье место на ЕЮОФ-2023
Украинка показала хороший результат
Фото: sport.ua
Украинская дзюдоистка Кристина Опанасенко добыла бронзу в XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.
Она заняла третье место в Мариборе по итогам соревнований в весовой категории до 63 кг.
Украинка не смогла одолеть Яне Цветко из Хорватии.
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