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Сборная Украины переиграла Хорватию и вышла в полуфинал Кубка претендентов

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Наша команда может пробиться в Лигу наций

Сборная Украины переиграла Хорватию и вышла в полуфинал Кубка претендентов

Новина українською

Женская сборная Украины по волейболу в четвертьфинале Кубка претендентов обыграла Хорватию.

Украинская команда уверенно провела два сета, но уже в третьем гости сумели сбить темп нашей команды. Решающей оказалась четвертая партия, в которой украинки сумели дожать соперниц и вырвать победу.

Кубок претендентов-2023. Четвертьфинал:

Украина – Хорватия 3:1 (25:15, 25:15, 18:25, 25:19)

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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