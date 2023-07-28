Сборная Украины переиграла Хорватию и вышла в полуфинал Кубка претендентов

Женская сборная Украины по волейболу в четвертьфинале Кубка претендентов обыграла Хорватию.

Украинская команда уверенно провела два сета, но уже в третьем гости сумели сбить темп нашей команды. Решающей оказалась четвертая партия, в которой украинки сумели дожать соперниц и вырвать победу.

Кубок претендентов-2023. Четвертьфинал:

Украина – Хорватия 3:1 (25:15, 25:15, 18:25, 25:19)