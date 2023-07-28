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Сборная Украины по волейболу дожала Китай в четвертьфинале Кубка претендентов ФИВБ
Наша команда провела отличный матч
Фото: ГОРДОН
Завершился второй четвертьфинальный матч мужского Кубка претендентов по волейболу (FIVB Volleyball Challenger Cup).
Сборная Украины уверенно обыграла соперников из Китая.
Первые две партии прошли под диктовку нашей команды, а вот в третьей гости завладели небольшим преимуществом и повели в счете. Несмотря на попытки отыграть отставание, решающие два очка остались за сборной Китая.
Четвертая партия проходила по сценарию предыдущего, но в середине сета украинцы сумели переломить ход игры в свою пользу и довели матч до победы.
Кубок претендентов ФИВБ. Четвертьфинал
Украина – Китай 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:19)
В полуфинале в субботу 29 июля сборная Украины сыграет с победителями четвертьфинальной пары Турция – Доминиканская Республика.
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