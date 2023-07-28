Сборная Украины по волейболу дожала Китай в четвертьфинале Кубка претендентов ФИВБ

Завершился второй четвертьфинальный матч мужского Кубка претендентов по волейболу (FIVB Volleyball Challenger Cup).

Сборная Украины уверенно обыграла соперников из Китая.

Первые две партии прошли под диктовку нашей команды, а вот в третьей гости завладели небольшим преимуществом и повели в счете. Несмотря на попытки отыграть отставание, решающие два очка остались за сборной Китая.

Четвертая партия проходила по сценарию предыдущего, но в середине сета украинцы сумели переломить ход игры в свою пользу и довели матч до победы.

Кубок претендентов ФИВБ. Четвертьфинал

Украина – Китай 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:19)

В полуфинале в субботу 29 июля сборная Украины сыграет с победителями четвертьфинальной пары Турция – Доминиканская Республика.