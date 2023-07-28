Федерация фехтования Германии раскритиковала FIE за дисквалификацию Харлан

Федерация фехтования Германии раскритиковала решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать Ольгу Харлан

Напомним, украинка отказалась давить руку представительнице России после поединка на ЧМ. Пишет пресс-служба организации.

Мы ожидали большей чувствительности к решениям такого масштаба, как дисквалификация. Ольга Харлан четко дала знак о готовности отдать честь саблей.

Ольга соревновалась, несмотря на агрессивную войну России, нарушившую международное право. И что ассоциация позволила ей это сделать, мы воспринимаем как большой человеческий и спортивный жест, которому сегодня был нанесен серьезный ущерб решениям всемирной ассоциации FIE.

МОК также заявил, что спортивные ассоциации должны деликатно реагировать, когда украинские спортсмены встречаются с российскими, выступающими под нейтральными флагами.

Очень строгое толкование правил послало роковой сигнал далеко за пределы мира фехтования. В такие времена буквальное толкование и применение правил не должно быть эталоном, ожидаем перемен в будущих соревнованиях.

Федерация фехтования Германии ранее уже критически оценивала возвращение российских и белорусских спортсменов и предупреждала о возникших проблемах. Текущие рекомендации МОК и их реализация до сих пор имеют явные пробелы и не приносят реальную помощь ассоциациям.

Мы считаем правильным знаком протест украинской федерации против этого решения."