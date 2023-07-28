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Федерация фехтования Германии раскритиковала FIE за дисквалификацию Харлан

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Представители Германии поддержали украинку

Федерация фехтования Германии раскритиковала FIE за дисквалификацию Харлан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация фехтования Германии раскритиковала решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать Ольгу Харлан

Напомним, украинка отказалась давить руку представительнице России после поединка на ЧМ. Пишет пресс-служба организации.

Мы ожидали большей чувствительности к решениям такого масштаба, как дисквалификация. Ольга Харлан четко дала знак о готовности отдать честь саблей.

Ольга соревновалась, несмотря на агрессивную войну России, нарушившую международное право. И что ассоциация позволила ей это сделать, мы воспринимаем как большой человеческий и спортивный жест, которому сегодня был нанесен серьезный ущерб решениям всемирной ассоциации FIE.

МОК также заявил, что спортивные ассоциации должны деликатно реагировать, когда украинские спортсмены встречаются с российскими, выступающими под нейтральными флагами.

Очень строгое толкование правил послало роковой сигнал далеко за пределы мира фехтования. В такие времена буквальное толкование и применение правил не должно быть эталоном, ожидаем перемен в будущих соревнованиях.

Федерация фехтования Германии ранее уже критически оценивала возвращение российских и белорусских спортсменов и предупреждала о возникших проблемах. Текущие рекомендации МОК и их реализация до сих пор имеют явные пробелы и не приносят реальную помощь ассоциациям.

Мы считаем правильным знаком протест украинской федерации против этого решения."

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В статье: Ольга Харлан
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Источник:
Xsport.ua

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