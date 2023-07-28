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FIE приостановила дисквалификацию Ольги Харлан
Организация пытается выкрутиться из сложившейся ситуации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Исполком Международной федерации фехтования (FIE) приостановил дисквалификацию Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане, пишет La Repubblica.
В заявлении отмечается, что Харлан имела право не жать руку Смирновой, согласно действующему на турнире ковид-протоколом. Федерация расценила жест со шпагой в конце, как приветствие.
Издание сообщает, что FIE подверглась призыву МОК, который вмешался в ситуацию. Президент МОК Томас Бах заявил, что организация будет продолжать поддерживать украинских спортсменов и украинское олимпийское сообщество.
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